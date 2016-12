Man wil actrice Betty White (94) beschermen tegen het jaar 2016

Het verlies van zoveel bekende mediafiguren werpt een schaduw over het voorbije jaar. Dat moet ook Demetrios Hrysikos gedacht hebben. Want hoewel het nieuwe jaar nu niet meer lang op zich laat wachten, zette de Amerikaanse man een crowdfunding op om de actrice Betty White (94) in hoogsteigen persoon in bescherming te nemen en in leven te houden tot het nieuwe jaar zich inzet.

Het afgelopen jaar mag dan wel het jaar zijn waarin we afscheid moesten nemen van Prince, George Michael, David Bowie, Carrie Fisher en nog zoveel andere grote entertainers, als het van Demetrios Hrysikos afhangt, zal actrice Betty White (94) het nieuwe jaar wel nog mogen verwelkomen. Om dit te garanderen, werpt de man zich op als de ultieme beschermheer en startte hij op dinsdag zelfs een crowdfundingpagina op om geld in te zamelen voor de redding van de bekende actrice.

De man zamelde zo al bijna 6500 $ of 6200 € in. Oorspronkelijk wil de man dit bedrag gebruiken om naar haar toe te vliegen en over haar te waken in hoogsteigen persoon. Indien zij dit niet wil, is de man van plan het geld te doneren aan het Spartanburg Little Theater, een lokaal toneelgezelschap voor jongeren.