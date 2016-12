Zanger Christoff laat zijn grote liefde los

Het is geen makkelijke eindejaarsperiode voor de Vlaamse charmezanger Christoff De Bolle (40): de relatie met zijn vijftien jaar jongere vriend, Jef Lauwers, staat momenteel op pauze. Dat zegt hij zelf in een reactie aan Het Laatste Nieuws.

De passies en de drukke agenda’s van de heren staan hun relatie in de weg, zo blijkt. Jef, die ooit deelnam aan ‘The Voice’, is ingenieur en een getalenteerd ruiter. Hij kreeg een aanbieding om een maand naar Amerika te gaan om er deel te nemen aan een jumping. Als hij terug is, vertrekt Christoff net op tournee in Duitsland. De twee zouden elkaar vier maanden amper zien en beloten om hun relatie tijdelijk stop te zetten.

“Jef vroeg me of ik het erg zou vinden als hij zou vertrekken. Natuurlijk heb ik dat niet geweigerd. Dit is een eenmalige kans en als je elkaar graag ziet, moet je elkaar stimuleren om dromen te verwezenlijken”, zegt de zanger in de krant. Dat ze elkaar op dit moment nog graag zien, is zeker. Volgens Christoff bestaat er dan ook een kans dat de breuk niet definitief is. “Als de liefde er nog is, komen we misschien weer samen”, klinkt het. Hij voegt eraan toe dat hij niet alleen is tijdens de feestdagen. “Ik ben heel goed omringd door vrienden.”

Christoff en Jef waren iets meer dan anderhalf jaar een koppel. In de zomer van vorig jaar kondigde de zanger zijn nieuwe relatie aan in Dag Allemaal. “Jef geeft me weer vleugel”, zei hij toen. In andere interviews was hij nooit te verlegen om het over de grote liefde voor zijn jongere vriend te hebben.