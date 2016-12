Crash Russisch vliegtuig: “Geen ontploffing aan boord, maar terrorisme niet uitgesloten”

Aan boord van het Russisch vliegtuig dat zondag in de Zwarte Zee is neergestort, heeft “zich geen ontploffing voorgedaan”. Dat blijkt uit een analyse van de zwarte dozen, meldt de Russische generaal Sergej Bajnetov. Toch sluit hij de hypothese van terrorisme nog niet volledig uit.

Bajnetov, directeur van de luchtveiligheidsdienst bij het leger, wijst erop dat een aanslag ook het gevolg kan zijn van een “mechanische actie”. De minister van Transport, Maxime Sokolov, voegde er nog aan toe dat de crash te wijten is aan een “abnormaal technisch functioneren”.

“De experts moeten dat abnormaal functioneren ophelderen”, aldus Sokolov tijdens een persconferentie. “Daarom werd een speciale commissie opgericht.” Hij verwacht de eerste conclusies in januari. In afwachting van die conclusies is het gebruik van alle Tupolev Tu-154-modellen opgeschort.

De autoriteiten hebben ook aangekondigd dat de reddingswerkers de “belangrijkste fase” van het onderzoek afgerond hebben: uit de Zwarte Zee is alles opgevist “dat te maken heeft met de crash van het vliegtuig”. Enkel nog kleinere delen van het toestel en van lichaamsdelen moeten nog gerecupereerd worden.

Alle 92 inzittenden kwamen om het leven bij de crash van de Tupolev.