Jan Vertonghen riskeert fikse schorsing na dit incident

Jan Vertonghen riskeert een fikse schorsing na de competitiewedstrijd van woensdagavond tegen Southampton. TV-beelden tonen immers dat onze landgenoot zijn tegenstander Jay Rodriguez in de 17de minuut bewust in het gezicht krabt.

Vertonghen is an embarrassment. Apart from Van Bommel it's hard to think of a more cynical player in recent years. https://t.co/AxgBiGrEJV — Tom Williams (@shirleymush) 29 december 2016

De scheidsrechter of zijn assistenten zagen het incident niet, net als beide coaches. Maar de Tottenham-verdediger riskeert op basis van videobeelden toch een schorsing. Een panel van oud-scheidsrechters zou zich in dat geval moeten uitspreken over het incident. Als dat beoordeeld wordt als "gewelddadig gedrag", krijgt Vertonghen al minstens een schorsing van drie speeldagen.

Na de wedstrijd werd Tottenham-coach Pochettino gevraagd naar het incident: "Ik heb het niet gezien. Hij is trouwens al geschorst voor de volgende wedstrijd door de gele kaart die hij pakte op het einde van de wedstrijd. Maar ik zag het niet, dus ik weet hier niets van." Vertonghen is omwille van zijn vijfde gele kaart inderdaad geschorst voor de wedstrijd tegen Watford op nieuwjaarsdag, mogelijk krijgt hij daarbovenop dus nog een extra schorsing.

Dat is een extra zorg voor Pochettino, die wegens ziekte mogelijk ook Toby Alderweireld moet missen tegen Watford. Om die reden haakte de net uit blessure teruggekeerde Rode Duivel gisteren al af voor de wedstrijd in Southampton. Pochettino: "Toby had last van een virus, hij was de afgelopen twee dagen al ziek, koortsig en hij moest overgeven. We hopen dat het snel beter met hem gaat."

Tottenham won de wedstrijd in Southampton met 1-4.