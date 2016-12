8 familieleden lopen CO-intoxicatie op in Belgische Sunparks

Acht personen van een familie die in het Sunparks-vakantiepark van Vielsalm (Luxemburg) verbleef, hebben in de nacht van woensdag op donderdag CO-intoxicatie opgelopen. Zo meldt het parket van Luxemburg.

Geen enkel familielid was er erg aan toe, maar toch werden ze alle acht uit voorzorg naar het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek gebracht, aldus het parket.

Intussen wordt onderzocht of Sunparks “door nalatigheid” verantwoordelijk is voor het incident, dat plaatsvond nadat de familieleden een vuurtje wilden maken met aanmaakhout dat ze in een winkeltje van het vakantiepark hadden gekocht. Het lijkt erop dat de rook door het vriesweer niet goed door de schoorsteen kon.