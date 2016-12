Origineel hapje voor oudjaar is hit op internet

Het Franse Chefclub, een online platform voor wie van lekker eten houdt en het zelf graag klaarmaakt, presenteert in een Facebookfilmpje en wel heel origineel aperitiefhapje met brood en kaas. Het recept is simpel en werd op amper een dag tijd al meer dan elf miljoen keer bekeken.

Je hoeft geen keukenprins of -prinses te zijn om dit ovenhapje te bereiden. Het enige wat je moet doen? Snijdt drie vierkantjes uit een ciabatta en legt er verschillende plakjes kaas in. Denk aan raclette, reblochon en camembert. Het brood dat je uit de ciabatta hebt gesneden, hoef je niet weg te gooien. Snijd de ‘dekseltjes’ in kleine reepjes, die heb je later nodig.

Leg nu iets extra’s in de vakjes. Vul er eentje op met ajuin, een met spekblokjes en kruid het andere met rozemarijn. Dek af met nog wat kaas, maar meng geen twee soorten in één vakje. Je bovenste laag moet er een uit kaas zijn.

Maak nu een sausje: meng olijfolie, een teentje look (geplet), peterselie en parmezaan in een kom. Leg het mengsel over de reepjes brood en schuif in een oven van 200 graden. Na een half uur krijg je een stevig maar heerlijk hapje. Duw de reepjes in de kaasvakjes en smullen maar.