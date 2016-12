De redactie van AutoJunior heeft een vermakelijke video de wereld ingestuurd. In de clip is te zien hoe hun Tesla Model X een kersthow opvoert. Het georchestreerde geklapper met deuren en koplampenspektakel is een verborgen kerst-feature in de nieuwste software-update van Tesla. Op de Facebookpagina van AutoJunior is de clip al meer dan 188.000 keer bekeken.