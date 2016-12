Aldi-filiaal opgeschrikt door gewapende overvallers

Burcht / Zwijndrecht - Het Aldi-filiaal op de Heidam in Burcht (Zwijndrecht) is donderdagochtend overvallen door twee gewapende individuen.

Rond 8.30 uur kreeg de politie een oproep dat twee gewapende personen de zaak waren binnengewandeld. Ze hadden het personeel bedreigd en beroofd: een medewerker zou zijn of haar auto hebben moeten afgeven en alle personeelsleden zouden ook hun gsm hebben moeten overhandigen.

De twee verdachten konden ontkomen en worden opgespoord. Wat hun exacte buit is, is nog niet duidelijk. Bij de overval raakte niemand gewond, maar een personeelslid werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek.