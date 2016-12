Automaten van boerderij aan A12 groot succes: bintjes, eieren en ajuinen uit de muur

Aartselaar - Mensen zijn steeds meer op zoek naar verse en lokale producten. Dat ondervindt ook de Aartselaarse Vluchtenburghoeve: hun aardappelautomaat is erg in trek.

Op een boogscheut van de A12 in Aartselaar runnen Ferdinand Cornelis (60) en Mariette Van der Auwera (58) al dertig jaar boerderij en melkveebedrijf Vluchtenburghoeve. Ferdinand nam het bedrijf over van zijn vader, die het op zijn beurt erfde van zijn vader. “Voordien bevond de boerderij zich pal op de A12”, zegt ­Mariette. “Later werd ze tot twee keer toe opgeschoven. Toch bleef de zaak altijd in de familie.”

Door de dalende melkprijzen zag de familie zich genoodzaakt om het bedrijf doorheen de jaren grondig te hervormen. “Tien jaar geleden plaatsten we een melkautomaat voor de deur en een vijftal jaar terug begon ik mijn eigen ambachtelijk roomijs te produceren”, zegt ­Mariette. “Dat bleek algauw een schot in de roos.”

Naast ijsproducten bieden ­Mariette en Ferdinand ook zelfgemaakte pudding en rijstpap aan. De zaakvoerders merken dat mensen opnieuw op zoek gaan naar lokale, verse producten. “Ook onze aardappelen zijn erg in trek. Recent plaatsten we een aardappelautomaat voor onze ingang, die almaar meer belangstelling lokt. In de loop van januari zullen we de capaciteit van onze automaat al verdubbelen”, zegt Van der Auwera.

Vluchtenburgstraat 10, Aartselaar, www.vluchtenburghoeve.be, www.facebook.com/vluchtenburghoeve

