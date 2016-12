Nederlandse met twee Britse kinderen moet na 24 jaar Groot-Brittannië verlaten door Brexit

Een Nederlandse vrouw die al 24 jaar in Groot-Brittannië woont, en er twee kinderen heeft met haar Britse echtgenoot, heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vraag gekregen zich voor te bereiden het land te verlaten. Die vraag kwam er nadat de vrouw, na het Brexit-referendum, een aanvraag indiende om de Britse nationaliteit te krijgen. Dat schrijft The Guardian. Volgens de krant blijkt uit het verhaal van Monique Hawkins met welke praktische moeilijkheden miljoenen EU-burgers te maken krijgen die vrezen dat ze niet het recht zullen hebben in Groot-Brittannië te blijven.

Hawkins besliste na het referendum, na eerdere twijfel, om toch de Britse nationaliteit aan te vragen, omdat ze vreesde dat haar huidige EU-rechten beperkt zouden worden na een Brits vertrek uit de EU. Europese burgers die met een Brit huwen hebben niet automatisch recht op de Britse nationaliteit, en Hawkins vreesde dat, als ze de aanvraag niet zou doen, ze verplicht zou worden “in een urenlange immigratierij te moeten gaan staan zoals in de VS”.

Om de Britse nationaliteit te kunnen krijgen, moest ze eerst een 85 pagina’s tellende aanvraag voor “permanent residency” invullen. Die aanvraag werd verworpen omdat ze, door het recente overlijden van haar vader, haar origineel Nederlands paspoort niet kon bezorgen aan Home Office. Daarbovenop kreeg ze een brief waarin ze de vraag kreeg zich voor te bereiden op een vertrek uit Groot-Brittannië.

De manier waarop het Home Office vervolgens haar dossier behandelde, vergelijkt Hawkins met een sketch van Monty Python.

In het artikel beschrijft The Guardian ook het gelijkaardig voorbeeld van een Duitser die met een Britse getrouwd is en sinds 1998 in Groot-Brittannië woont. Hij ondervindt gelijkaardige problemen sinds hij bij het Home Office een aanvraag deed voor een permanent verblijf.