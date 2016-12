Zwijndrecht - De ‘openingsdagen’ van de slagboom in de Jan Baptist Tassynsstraat veranderen. Vanaf 1 januari is de bareel ook in het weekend open, terwijl dat nu niet het geval is. Hoe banaal het ook klinkt, voor veel inwoners van Zwijndrecht is dat een belangrijke verandering.

Er gaat geen dag voorbij of het is file aan de Kennedytunnel. Wie dagelijks de oversteek van de linker- naar de rechteroever moet maken, weet dat maar al te goed. Veel bestuurders gaan er daarom af in ...