Prins Amedeo verhuist naar Zwitserland

Prins Amedeo (30) verlaat België. De zoon van prinses Astrid verhuist met zijn vrouw Lili (29) en hun zeven maanden oude dochter naar Zwitserland, om aan de slag te gaan bij de privébank van zijn vader.

In 2014 keerde Amedeo terug uit New York. Hij was toen net getrouwd met zijn Italiaanse vriendin Elisabetta ‘Lili’ Rosboch en had een job gevonden als financieel consultant in Brussel. Twee jaar later zal Amedeo alweer naar het buitenland vertrekken. De 30-jarige prins gaat werken voor Gutzwiller & Cie in het Zwitserse Bazel. Dat is een exclusieve, uiterst discrete privébank die alleen klanten aanvaardt met een inkomen van minstens 230.000 euro. Amedeo’s vader Lorenz is een van de vier mede-eigenaars.

Het stond in de sterren geschreven dat de jonge prins aan de slag zou gaan bij Gutzwiller. Hij bouwde al een stevige carrière uit in de financiële wereld. Met het pensioen van papa in zicht – Lorenz is 61 – is de opvolging verzekerd. Amedeo kent Bazel goed: hij woonde er zijn eerste zeven levensjaren omwille van de job van zijn vader. Of Lili haar job als cultuurjournaliste gaat voortzetten in Zwitserland, is niet geweten.