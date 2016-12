Yanto springt met gemak naar finale Belgium’s Got Talent

Lint - Yanto Oenang (23) uit Lint neemt vrijdagavond met TNT Crew deel aan de finale van Belgium’s Got Talent. De trampolinespringers hebben opnieuw een spectaculaire act in elkaar gestoken en hopen op veel stemmen van de VTM-kijkers.

“Ik ben met toestelturnen begonnen toen ik acht was. Daarna heb ik enkel jaren artistiek toestelturnen gedaan en nam ik ook aan wedstrijden deel. Pas op mijn veertiende ben ik naar het trampolinespringen overgestapt. Dat had ik leren kennen dankzij een trampolinegroepje in mijn turnclub”, zegt Yanto Oenang.

“Zowat twee jaar later vroegen ze me om in een club in Edegem te komen trainen. Vanaf dat moment ben ik ook aan wedstrijden beginnen deelnemen. Daar bleef ik tot mijn twintigste aangesloten en sindsdien train ik bij Sterk en Lenig in Drongen (Gent), een club met enkele van de beste trampolinespringers van Vlaanderen.”

Bij Sterk en Lenig leerde Yanto de broers Joris (25) en Wannes (16) Geens uit Duffel kennen. Dankzij hen kwam Yanto terecht bij TNT Crew. Dat staat voor trampoline en tricks en werd in 2014 onder meer door Joris Geens opgericht.

Belgium’s Got Talent, vrijdag 30 januari om 21.10u op VTM

