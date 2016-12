Zussen bevallen met twee minuten verschil

Zussen Sofie en Els Juliens bevielen afgelopen dinsdag, 27 december, allebei van een dochtertje, en dat met een tijdsverschil van amper twee minuten. “Onze bezoekers pendelen nu tussen het Emmausziekenhuis in Mechelen en het Imeldaziekenhuis in Bonheiden”, vertelt Els. “Sofie en ik houden elkaar op de hoogte via WhatsApp.”

Zelf verschillen Sofie en Els Juliens twee jaar, hun dochtertjes twee minuten. “Heel speciaal en totaal niet verwacht”, vertelt Sofie. “Els was namelijk uitgerekend voor 18 december, ikzelf pas voor 17 januari. Maar om medische redenen werd een tijdje geleden al duidelijk dat ik vroeger ingeleid zou worden en ons dochtertje dan toch nog in 2016 het levenslicht zou zien.”

“Bij mij liep alles dan weer wat trager dan gepland, waardoor Sofie en ik plots wel erg dicht op elkaar zouden bevallen”, zegt Els. “De laatste dagen namen we dan ook altijd lachend afscheid met ‘Misschien tot straks in het ziekenhuis hé!’”

Updates

Uiteindelijk werd de bevalling bij beide zussen op 26 december in gang gezet. Die van Sofie om 19u, bij Els om 20u. “We hielden elkaar op de hoogte via sms’jes. De laatste update die we stuurden was nadat we allebei epidurale verdoving hadden gekregen.”

Enkele uren persen en puffen later, kreeg Els een telefoontje van Sofie. “Zij was om 15u30 bevallen van Eline, ik exact twee minuten later van Astrid. Ongelooflijk.”