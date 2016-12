Baby’s Astrid en Eline zorgen voor dubbel viergeslacht: “We houden elkaar op de hoogte via WhatsApp”

Zussen Sofie en Els Juliens bevielen afgelopen dinsdag, 27 december, allebei van een dochtertje, en dat met een tijdsverschil van amper twee minuten. “Onze bezoekers pendelen nu tussen het Emmausziekenhuis in Mechelen en het Imeldaziekenhuis in Bonheiden”, vertelt Els. “Sofie en ik houden elkaar op de hoogte via WhatsApp.”