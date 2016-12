Jongeren met beperking mogen uitkering houden

Ruim drieduizend werklozen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent of een ernstige fysieke of mentale problematiek kunnen een jaar langer genieten van een inschakelingsuitkering. Deze mensen zouden anders een beroep moeten doen op het OCMW of afhankelijk worden van de steun van familie.

Het gaat om mensen die recent de school hebben verlaten, of tot nog toe nooit in staat waren om voldoende lang na elkaar te werken om een voldoende aantal dagen aan arbeidsprestaties te kunnen voorleggen. Daardoor komt deze groep niet in aanmerking voor een ziekte- of werkloosheidsuitkering. “We willen deze mensen, indien ze zich naar een job laten begeleiden, niet in de kou laten staat”, zegt federaal minister voor Werk Kris Peeters (CD&V). “Om deze mensen via bemiddeling de kans te geven om een baan te vinden, is beslist om de inschakelingsuitkering met een jaar te verlengen. Op de langere termijn gaan we op zoek naar een structurele oplossing.”

ACV is blij met de verlenging van de uitkering, maar dringt aan op duurzame maatregelen. “Er is overleg nodig tussen politiek, vakbonden en werkgevers om ervoor te zorgen dat er voldoende jobs zijn voor mensen met een beperking of handicap. Veel van deze mensen volgen een bemiddelingstraject en willen graag aan de slag, maar ze vinden geen werk”, zegt Karim Dibas van ACV.

De verlenging van de uitkering kost 26 miljoen euro. “Zonder deze maatregel zou een groot deel van dit bedrag betaald worden door OCMW’s en zou de doelgroep minder kans op succes hebben”, aldus nog Peeters.

