Scholen stellen turnzaal open voor sportclubs

Antwerpen - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) deden een oproep aan scholen om hun sportinfrastructuur te verbeteren en die naschools open te stellen voor lokale sportclubs. 159 Vlaamse scholen tekenden in op die oproep, waaronder twaalf in de stad Antwerpen.

De vraag naar extra sportinfrastructuur is groot in Vlaanderen en dat geldt uiteraard ook voor de stad Antwerpen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) hebben daarom een subsidie in het leven geroepen om Vlaamse scholen de kans te geven hun sportinfrastructuur te verbeteren en toegankelijk te maken voor sportverenigingen uit de buurt. De meeste scholen hebben een turnzaal voor hun leerlingen, maar ’s avonds, in het weekend of tijdens de vakantieperiode worden die niet gebruikt. “Vaak is dat om praktische redenen”, zegt Crevits. “Er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw of afspraken over het gebruik van het sportmateriaal. Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch onvoldoende geschikt voor sportclubs omdat de belijning van de sportvloer bijvoorbeeld niet conform is aan sporttechnische reglementen.”

159 Vlaamse scholen, waarvan twaalf uit de stad Antwerpen, tekenden in op de oproep van Crevits en Muyters voor een subsidie voor infrastructuurwerken (tot 200.000 euro) en exploitatiekosten (tot 30.000 euro). Dat kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is, zoals een ­badgesysteem, of werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik of werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

De ingediende projecten worden nu gescreend door Sport Vlaanderen.

