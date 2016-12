Ex-burgermoeder nu ook écht mama

Rumst - Het was de eerste keer sinds Weckhuysen in de gemeenteraad zetelt dat ze een vergadering overslaat. Ze was op diezelfde 22 december bevallen van een gezonde zoon.

Het is voor Wendy Weckhuysen en haar man Frank Judo het eerste kindje. Dinsdagnamiddag mocht ze het moederhuis al verlaten. Renier Judo woog bij de geboorte iets meer dan 3 kilo en mat 53 centimeter. Dat het een hele verandering in het gezin zal meebrengen, is voor zowel Weckhuysen als Judo duidelijk. Toch zorgt het voor Weckhuysen, die tot ruim een jaar geleden burgemeester van Rumst was, niet voor belet in haar politieke ambities. Momenteel is ze nog steeds schepen van onder meer Milieu, Landbouw en Mobiliteit heeft.