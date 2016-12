“Je weet pas hoeveel pijn spijkerbommen doen als je ze zelf in je lijf krijgt”

340 mensen raakten gewond na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Het VRT-programma Pano volgde drie slachtoffers tijdens hun intens revalidatieproces.

Zowel Laurens (22), Walter (47) als Margaux (33) waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats toen de terroristen van IS op 22 maart toesloegen in Brussel. Laurens was op weg naar zijn vriendin die in Zweden studeert, Walter wou zijn dochter in Tel Aviv een bezoekje brengen en Margaux name gewoon zoals elke dag de metro naar het werk.

In het programma Pano krijgen we te zien hoe hard de drie slachtoffers moeten afzien tijdens hun revalidatie. “Je hoort wel op tv over die spijkerbommen, maar pas als je ze zelf in je lijf krijgt, weet je hoeveel pijn dat doet,” vertelt Laurens terwijl hij verschrikkelijk aan het afzien is in het ziekenhuis.

Margaux, mama van een zoontje van zes, heeft zware verwondingen aan haar gezicht na de aanval in metrostation Maalbeek. Toch blijft ze positief. “Ik heb mijn ogen niet verloren, ik heb mijn ledematen nog. Ik heb mijn gezicht nog, waar ik wel van zal herstellen.”

Walter ten slotte moet beetje bij beetje weer leren stappen. “De pinnen die in mijn been zitten, zijn verschrikkelijk.” Ook Walter probeert zo goed en zo kwaad als het kan optimistisch te blijven.