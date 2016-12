Usain Bolt en Simone Biles ‘Kampioen der Kampioenen’ bij L’Equipe

De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt en de Amerikaanse gymnaste Simone Biles zijn door de Franse toonaangevende sportkrant L’Equipe verkozen tot sportkampioenen van 2015.

Het is al de vijfde keer dat Bolt deze onderscheiding krijgt. Eerder werd hij in 2008, 2009, 2012 en 2015 uitgeroepen tot ‘Kampioen der Kampioenen’. De Jamaicaan behaalde afgelopen zomer in Rio de Janeiro drie olympische titels (100m, 200m, 4x100m) en bracht zo zijn aantal olympische gouden medailles op negen na drie edities van de Spelen (Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016).

Simone Biles, amper 19 jaar oud, was in Rio goed voor vier keer goud: individueel, per team en op de sprong en de grond. Ze pakte verder het brons op de balk.

MANNEN

1. Usain Bolt (Jam/atletiek) 979 ptn

2. Michael Phelps (VSt/zwemmen) 474

3. Andy Murry (GBr/tennis) 319

4. Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) 239

5. Peter Sagan (Svk/wielrennen) 235

6. LeBron James (VSt/basket) 219

7. Wayde van Niekerk (ZAf/atletiek) 136

8. Marcel Hirscher (Oos/ski) 114

9. All Blacks (NZe/rugby) 113

10. Antoine Griezmann (Fra/voetbal) 77

VROUWEN

1. Simone Biles (VSt/turnen) 850 ptn

2. Katie Ledecky (VSt/zwemmen) 827

3. Elaine Thompson (Jam/atletiek) 485

4. Angelique Kerber (Dui/tennis) 408

5. Almaz Ayana (Eth/atletiek) 338

6. Melina Behringer (Dui/voetbal) 148

7. Anita Wlodarczyk (Pol/atletiek) 145

8. Megan Rapinoe (VSt/voetbal) 6

. Estelle Mossely (Fra/boksen) 6

. Diana Taurasi (VSt/basket) 6