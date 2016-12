Kerstboomverbrandingen verspreid over twee weekends

Ranst - Wie op zoek is naar een manier om de kerstboom te dumpen heeft in Ranst wel wat mogelijkheden. In Broechem, Ranst en Emblem worden er kerstboomverbrandingen georganiseerd.

De Vaders van Broechem openen het rijtje op zaterdag 7 januari. De vereniging telt ondertussen meer dan tachtig vaders uit Broechem. Op de laatste zaterdag van de kerstvakantie gaan ze ’s morgens op stap om afgedankte kerstbomen in te zamelen en ze naar domein De Moervelden te brengen.

Voor de kinderen start om 18u een lampionnentocht aan de Broechemse kerk. De stoet trekt dan naar de Bistweg om in De Moervelden het vuur aan te steken rond 19u. Tussen 20 en 22u zorgen de Millersband en Quadrofeniax voor live muziek. De vaders willen de Broechemse gemeenschap hechter maken en rekenen erop dat deze verbranding daarbij helpt.

Een week later gaan de Ranstse en Emblemse bomen in de fik. In Ranst zorgen de scouts voor het vuur in de Boerenkrijglaan. Om 17.30u vertrekt een fakkeltocht aan de Ranstse kerk. Een half uur later worden de bomen in brand gestoken.

Op dezelfde avond doet Chiro Fonske en Fientje in Emblem hetzelfde. Ze verzamelen aan de jeugdlokalen in het Sint Gummarusveld 5 om 18.45u voor een fakkeltocht en om 20 u steken zij het vuur aan.