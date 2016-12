Zoon koopt met al zijn spaargeld kerstcadeau voor papa

Mason, een elfjarige jongen uit de Verenigde Staten, heeft z’n vader een onvergetelijke kerst bezorgd. De jongen had namelijk al z’n geld bij elkaar geraapt om een cadeau te kopen voor papa Mike.

“Open dit maar”, zei hij terwijl hij een gigantisch cadeau op de grond zette. “Oh, een nieuwe pan!”, riep de vader toen hij de doos met keukengerief zag. Maar Mason had in die doos nog een andere doos zitten, en zo ging dat wel even verder.

Een vrouw op de achtergrond legt uit hoe Mason het cadeau heeft kunnen kopen. “Mike, weet je nog dat Mason geld vroeg voor z’n verjaardag? Wel, dat was omdat hij toen al van plan was om dit te kopen voor jou.”

Op een bepaald moment komt het echte cadeau tevoorschijn en het is niets minder dan een PlayStation4. “Wat, heb jij dit echt gekocht voor mij? Je doet me huilen”, zei Mike, net voor hij z’n zoon een dikke knuffel gaf.