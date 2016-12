Tom (15) sprong het kanaal in om man uit auto te redden: “Mijn klasgenoten vonden het wel chic”

Dessel -

Tom Geysen uit Balen deed op 1 juli 2016 wat anderen niet deden: achter een zinkende auto in het kanaal springen om een bestuurder te redden die zelf niet kon zwemmen. Een half jaar na zijn heldendaad is hij er verrassend nuchter over. “Ik kreeg een heleboel vriendschapsverzoeken na mijn avontuur, maar die heb ik maar geweigerd.”