Ana Ivanovic zet punt achter tenniscarrière wegens aanhoudend blessureleed

Ana Ivanovic, voormalig nummer 1 van de wereld, stopt met tennissen. De 29-jarige Servische stopt omwille van de aanhoudende blessurelast. Dat kondigde ze zelf aan op Facebook. Sinds 7 november staat Ivanovic op de 63e plaats op de wereldranglijst.

“Ik stop met proftennis. Dit is een moeilijke beslissing”, zei Ivanovic. “Zoals jullie weten, werd mijn carrière gehinderd door blessures. Ik wil alleen nog spelen als ik op mijn hoogste niveau kan aantreden, maar dat lukt nu niet meer. Dus is het tijd voor iets anders.”

In 2008 won Ivanovic het prestigieuze tennistoernooi Roland Garros. In dat jaar was ze ook de nummer één van de wereld. Negen weken stond ze op nummer één, daarna haalde ze nooit meer de hoogste positie. In 2015 haalde Ivanovic de halve finales van Rolland Garros. In 2016 won ze slechts 15 wedstrijden. Begin september zette de Servische al een punt achter haar seizoen om haar pols- en teenblessure te laten genezen.

“Het was een moeilijke beslissing, maar er is zo veel om te vieren,” zegt Ivanovic. “Mijn competitieve hoofdstuk is over, maar tennis en mijn liefde voor het spel blijven in mijn hart. Ik zal niet helemaal verdwijnen van het veld! Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die voor me liggen.”

Afgelopen zomer stapte Ivanovic, die in haar loopbaan 15 WTA-toernooien won, in het huwelijksbootje met de Duitse Manchester United-middenvelder Bastian Schweinsteiger.