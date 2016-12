Juan Sebastian Veron trekt voetbalschoenen weer aan

De 41-jarige Juan Sebastian Veron gaat opnieuw voetballen. De voormalige speler van onder andere Manchester United, Parma, Lazio Rome, Chelsea en Inter Milaan heeft een contract van 18 maanden ondertekend bij het Argentijnse Estudiantes, de club waar hij zijn carrière lanceerde en waarvan hij de voorzitter is.

De voormalige Argentijnse international (75 caps) had in 2014 bij Estudiantes een punt achter zijn carrière gezet. Bij die club gaat Veron, die op 9 maart zijn 42e verjaardag viert, nu opnieuw aan de slag voor een minimumsalaris dat aangewend wordt “voor de ontwikkeling van de club”. Hij had aan de supporters van Estudiantes beloofd in 2017 opnieuw zijn voetbalschoenen aan te trekken als ze ervoor zouden zorgen dat 65 procent van de beschikbare plaatsen in het nieuwe stadion zouden worden bezet.

Op 8 januari zal Veron voor het eerst in actie komen tegen Bayer Leverkusen in het kader van de vriendschappelijke Florida Cup.

‘La Brujita’ begon zijn voetballoopbaan in 1994 bij Estudiantes. Daarna stond hij op de loonlijst van Sampdoria (1996-1998), Parma (1998-1999), Lazio Rome (1999-2001), Manchester United (2001-2003), Chelsea (2003-2004) en Inter Milaan (2004-2006), in 2006 keerde hij terug naar Estudiantes. In de zomer van 2013 kondigde hij voor de eerste keer zijn afscheid aan, maar later kwam hij op die beslissing terug en besloot de middenvelder er toch nog een jaartje bij te doen.

Op zijn palmares staan een UEFA Cup (1999), een Engelse landstitel (2003), een Italiaanse landstitel (2000), twee Italiaanse Bekers (1999, 2000) en de Copa Libertadores (2009), het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Veron nam als international ook driemaal deel aan een WK (1998, 2002, 2010).