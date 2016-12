Standard aanvaardt voorwaardelijke schorsing voor Laifis

Standard Luik legt zich neer bij de speeldag voorwaardelijke schorsing en de 400 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag vorderde voor verdediger Konstantinos Laifis. Dat hebben de Rouches woensdagnamiddag bevestigd.

Laifis werd dinsdagavond in de competitiewedstrijd van de 21e speeldag bij STVV (2-2) met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Nicolas Laforge. De Cypriotische verdediger van Standard revancheerde zich met een trap op de voet van STVV-spits Boli, die hem vlak daarvoor een tik in het gezicht had verkocht. Het Bondsparket vorderde één speeldag schorsing, met een jaar uitstel, en 400 euro geldstraf. De Rouches hebben na overleg met Laifis besloten om die strafvordering te aanvaarden.