Honderden mensen nemen afscheid van Daisy (31)

Westerlo / Hulshout / Herentals - In de aula Van Hove in Westerlo hebben een paar honderd mensen woensdagmiddag afscheid genomen van Daisy Vermeulen (31) uit Herentals.

Daisy, de mama van Joran en Quinten, overleed op 18 december in het universitair ziekenhuis in Edegem, luttele uren nadat ze in Hulshout betrokken was in een zwaar verkeersongeval. Een ongeval waarbij ook Dimitri Truyts (25), de vriend van Daisy, het leven liet.

“Vergeten zullen we je nooit. Je bent veel te lief om zomaar te vergeten’, schrijven de zoontjes in hun afscheidswoord. “En dat we je missen zullen, zal je wel weten”. Daisy werd in de toespraakjes omschreven als een wat gesloten persoonlijkheid die toch altijd heel vrolijk was. En vooral een enorme dierenvriend. Elk diertje zou ze in huis halen om het een goede thuis te kunnen geven.

De afscheidsplechtigheid werd ook bijgewoond door Stijn W., de man die aan het stuur zat van de auto waarin Daisy en Dimitri als passagiers meereden. Hij raakte zwaargewond en volgde de dienst zittend in een rolstoel.

De urne van Daisy wordt donderdag begraven op de begraafplaats in Noorderwijk (Herentals).