Israëlische minister noemt toespraak Kerry nu al "zielig en anti-democratisch"

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, heeft al voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn toespraak over het vredesproces in het Midden-Oosten gehouden heeft, uitgehaald naar die speech. Hij omschreef de toespraak als "zielig" en "anti-democratisch".

Volgens Erdan zou Kerry met zijn toespraak president-elect Donald Trump binden tot stellingnames die Trump later moeilijk kan wijzigen. Dat meldt Army Radio.

Daarmee worden de spanningen tussen Washington en Tel Aviv nog wat verder opgedreven, nadat de VS vorige week al een VN-resolutie steunde waarin het Israëlische nederzettingenbeleid veroordeeld werd.

"De regering-Obama vertegenwoordigt jammer genoeg pro-Palestijnse standpunten, en begrijpt de problemen in het Midden-Oosten helemaal niet", aldus Erdan, die van mening is dat de regio onder Obama nog chaotischer geworden is. De minister verwees onder meer naar Syrië, Irak en Soedan.

Erdan meent verder nog dat de Palestijnen zich dankzij die toespraak zullen ingraven in de standpunten die Kerry inneemt, en ze als voorwaarde voor toekomstige onderhandelingen zien.

Een woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat de toespraak zou gaan over de VN-resolutie, maar tegelijk ontkende hij dat Washington de drijvende kracht achter die resolutie was.

Nieuwe poging tot vredesakkoord

De Palestijnse president Mahmoud Abbas reageerde eerder al verheugd op de VN-resolutie. Ze baant de weg voor een succesvolle internationale vredesconferentie die volgende maand door Frankrijk georganiseerd wordt, meent Abbas.

Kerry leidde de laatste poging om een vredesakkoord tussen Israëli’s en Palestijnen te bemiddelen, maar die onderhandelingen mislukten in april 2014.