Verhuurbedrijven fuseren en heten nu Blitzz

Bornem - Blitzz & Co uit Puurs en Econet uit Bornem, twee bedrijven die gespecialiseerd waren in de verhuur van tenten en feestmateriaal, fuseren. De nieuwe naam van het bedrijf is kortweg Blitzz.

De fusie van de twee bedrijven is een gevolg van het stijgend aantal verhuringen van feestmateriaal. “Jaar na jaar zagen zowel Blitzz & Co als Econet het aantal opdrachten stijgen. De jongste jaren ging het zelfs om stijgingen van dertig tot vijftig procent”, zeggen zaakvoerders Tom Vroon, Mathias Peeters, Johan Van Ackeren en Wim Vlummens. “Ook al waren we eigenlijk concurrenten, als we extra materiaal nodig hadden, gingen we het bij mekaar halen. En door het stijgende aantal verhuringen, zaten we vaak op ons tandvlees om alles te kunnen bolwerken. Vandaar dat we de koppen bij mekaar hebben gestoken en tot een fusie zijn overgegaan. Vanaf nu gaan we door het leven als Blitzz en ons bedrijf ligt in Bornem.”

Het bedrijf huurt een loods van zeshonderd vierkante meter om het gezamenlijke materiaal te kunnen stockeren. “Alles samen beschikken we nu over meer dan vijftig tenten, meer dan driehonderd tafels in alle vormen en maten en meer dan zevenhonderd stoelen. Maar hebben ook podiumelementen, warmteblazers tot zelfs borden, glazen, bestek en kapstokken”, aldus nog de vier.

“Een fusie was echt wel nodig. Beide bedrijven hadden opdrachten in heel het land. Om alle opdrachten aan te kunnen, moesten we vergroten. De hele dag gaan opstellen en weer afbreken, vaak in het holst van de nacht, dat is zwaar. Tijdens de zomermaanden werken we tot zestien, zeventien uur per dag. Een fusie betekent niet alleen meer middelen, maar ook meer handen om te helpen.”

En de tijd dat er alleen maar in de zomer tenten werden gehuurd is al lang voorbij. “Ook in de winter is het enorm druk. Heel veel tenten zijn verhuurd voor kerstfeestjes. En nu weer voor nieuwjaarsfeestjes en straks voor recepties.”

Blitzz wil niet alleen op de verhuurmarkt actief zijn maar ook tenten en materiaal gaan verkopen.

www.blitzzco.be