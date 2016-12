Aantal Belgische Facebook-gebruikers gaat serieus de hoogte in

Facebook telde in december van dit jaar 6,6 miljoen Belgische gebruikers, een stijging met 700.000 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De sociaalnetwerksite van oprichter Mark Zuckerberg blijft daarmee afgetekend de populairste in ons land. Dat schrijft Bruno Peeters, de referentie in België op het gebied van statistieken omtrent sociale media, op zijn blog.

In 2014 leek de opmars van Facebook in België nochtans een plafond te hebben bereikt: het aantal Belgische accounts bleef lange tijd steken op 5,6 miljoen, maar steeg nu dus toch door naar 6,6 miljoen.

Uit de statistieken van Peeters blijkt verder dat ook LinkedIn, dat vooral voor professionele doeleinden wordt gebruikt, dit jaar een sterke groei kende in ons land. De site telt momenteel 3 miljoen Belgische gebruikers, een stijging van 11 procent ten opzichte van december vorig jaar. Opvallend is dat niet alleen particulieren, maar ook steeds meer bedrijven er een profiel aanmaken. Momenteel hebben net geen 40.000 in België actieve bedrijven een account op LinkedIn, een stijging met liefst 58 procent sinds 2015.

De Belgische cijfers voor andere populaire sociale media, zoals Twitter, Instagram, Whatsapp en Snapchat, zijn veel moeilijker te achterhalen, omdat er geen officiële bronnen voor bestaan. Het aantal Belgische Twittergebruikers wordt geschat op ruwweg 1 miljoen. Het gaat dan om actieve gebruikers, die de website wel maandelijks bezoeken maar niet noodzakelijk zelf tweets publiceren.

Populairste politici

Er worden wel cijfers verzameld over het aantal volgers van Belgische politici op Twitter. Ex-premier Elio Di Rupo spant daar de kroon, met iets meer dan 238.000 volgers. Huidig eerste minister Charles Michel volgt op ruime afstand, met 116.000 volgers. Guy Verhofstadt staat op een derde plaats, met 104.000 volgers. Didier Reynders, Vincent Van Quickenborne, Alexander De Croo, Bart De Wever, Daniël Termont, Paul Magnette en Kris Peeters vervolledigen de top 10.