Werd een terugval van verslaving Carrie Fisher fataal?

Er doen geruchten de ronde dat de Amerikaanse actrice Carrie Fisher, die dinsdag op 60-jarige leeftijd bezweek aan de gevolgen van een hartaanval, een terugval had in haar drugsverslaving. Dat suggereert althans een bron op entertainmentsite Radar Online.

Volgens de insider zou de ster, bekend als prinses Leia in de ‘Star Wars’-films, rond Thanksgiving hervallen zijn in haar slechte gewoontes. “Sommige vrienden twijfelden eraan of ze ooit echt helemaal clean was omdat ze medicijnen op voorschrift slikte tegen haar bipolaire stoornis, depressie en angststoornis”, klinkt het.

Fisher maakte er de laatste jaren geen geheim van dat ze al worstelde met een drank- en drugsverslaving. In het autobiografische boek ‘Wishful Drinking’ uit 2008, schreef ze dat ze veel ervaring had met LSD, cocaïne en alcohol. “Ik dacht dat ik een drugsverslaafde was zonder meer. Ik was gewoon iemand die vrijwillig drugs nam en er niet mee kon stoppen, maar blijkbaar ben ik zwaar manisch-depressief”, zei ze in een tv-interview.

Carrie Fisher kreeg afgelopen vrijdag een hartaanval tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles. Op Kerstmis leek haar toestand gestabiliseerd, maar dinsdag bezweek ze alsnog aan de gevolgen ervan.