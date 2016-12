Oudjaar leunt aan tegen vriespunt

Het blijft woensdagnamiddag droog, maar fris en mistig met lage wolken die maar moeilijk optrekken. In de Ardennen zijn wel brede opklaringen mogelijk. In de nacht van woensdag op donderdag krijgen we op de meeste plaatsen opnieuw nevel en mist. Het koelt flink af, met minima van -1 tot -3 graden. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Donderdag begint de dag in het hele land opnieuw met lage bewolking en aanvriezende mist. In de loop van de dag komen er wel wat opklaringen vanaf het oosten. Het blijft koud, met maxima tussen 2 en vier graden. Donderdagnacht wordt het opnieuw bibberen, met temperaturen tussen -2 en -4 graden.

Ook vrijdagochtend begint koud en nevelig, met eventueel aanvriezende mistbanken. Daarna wordt het op de meeste plaatsen droog en zonnig, in het zuidoosten van het land kan de mist wel hardnekkig zijn. In het uiterste westen van het land wordt het in de late namiddag opnieuw bewolkt. De maxima klimmen ook vrijdag niet veel hoger dan 5 graden.

Zwaarbewolkt weekend

Tijdens het weekend wordt het zwaarbewolkt. Het blijft erg fris, met maxima tussen 0 graden in de Hoge Venen tot 6 graden aan zee. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is er hier en daar wel een spatje motregen mogelijk. Op de Ardense hoogten kan dat ook smeltende sneeuw zijn.

Ten zuiden van Samber en Maas beginnen ze het nieuwe jaar met sneeuw. Op de Ardense hoogten kan er zelfs een bescheiden sneeuwtapijt van 1 à 2 centimeter blijven liggen. Ook de rest van het land krijgt in de loop van zondagnacht en maandagochtend te maken met een storing, waarbij het op de meeste plaatsen om regen of smeltende sneeuw gaat.

Maandag en dinsdag is het wisselend bewolkt, met winterse buien in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Ardennen. Het gaat bovendien matig en aan zee vrij krachtig waaien uit noordwestelijke richtingen, bij maxima rond 4 graden in het centrum van het land.