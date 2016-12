Jongen (14) opgepakt die bom wilde maken in Molenbeek

De politie van Molenbeek heeft dinsdagavond rond 17 uur vier jongeren opgepakt in de buurt van het station Brussel-West. Eén van de vier had een rugzak bij zich met explosief materiaal.

De vier jongeren bevonden zich op een bouwterrein in de buurt van het station, toen enkele agenten in de buurt rook op de site opmerkten. De jongeren waren met een brandblusser aan het spelen. Na controle bleek een van hen ook explosief materiaal bij te hebben in een rugzak, net als een fles waarop “Allah Akbar” geschreven stond.

Er werd intussen een huiszoeking uitgevoerd bij de tiener. Uit onderzoek van zijn computer bleek dat de veertienjarige al meermaals op het internet had gezocht naar handleidingen om een bom te maken. De tiener verklaarde dat door te zeggen dat hij een fan was van videospelletjes en chemie.

Geen link met terrorisme

Het parket van Brussel heeft de drie andere jongeren ondertussen opnieuw vrijgelaten. Ze stonden niet bekend bij de politie en er zou ook geen link zijn met terrorisme. “Al is het profiel van deze veertienjarige wel uiterst zorgwekkend”, aldus Ine Van Wymersch van het Brussels parket. “Daarom dat we gevraagd hebben om hem in een gesloten instelling te laten plaatsen.”