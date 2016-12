Dit zijn de beste plaatsen om het vuurwerk op oudejaarsavond te zien

Antwerpen - Op zaterdag 31 december om middernacht gaat het nieuwe jaar spetterend van start met het traditionele vuurwerk in Antwerpen dat live op Eén wordt uitgezonden. Om 23 uur wordt het publiek al opgewarmd door de dj’s van Discobaar A Moeder.

Het vuurwerk wordt ook dit jaar afgestoken ter hoogte van het wandelterras, voor een spektakel boven de Schelde. Het is te zien van op linker- en rechteroever. De beste locatie om al dat moois te bewonderen is - op rechteroever - de busparking, ter hoogte van de voetgangerstunnel, of de wandelbrug aan het Zuiderterras, en op Linkeroever de boeienweide.

Het Steenplein wordt volledig ingenomen door Winter in Antwerpen. De kraampjes daar sluiten op het normale sluitingsuur om 18 uur. Dan wordt deze site ook afgesloten voor het publiek. Eén-gezicht Saartje Vandendriessche telt mee af naar het vuurwerk dat om middernacht live wordt uitgezonden op Eén.

Foto: WAS

Discobaar A Moeder

Het eindejaarsvuurwerk duurt 20 minuten en de show wordt gecreëerd door HC Pyrotechnics. De vuurwerkpijlen worden afgeschoten op het ritme van bijpassende muziek van DJ Ignazzio (MNM).

Nog vóór het vuurwerk, vanaf 23 uur, zorgen De Ras en De Schele van Discobaar A Moeder al voor de nodige ambiance. De site (aan de busparking aan de kaaien ter hoogte van de voetgangerstunnel) gaat open om 22 uur. Wie er zeker bij wil zijn, komt het best op tijd want de plaatsen zijn beperkt. De toegang is gratis.

Bereikbaarheid

Om vlot aan de Scheldekaaien te geraken, raadt de stad iedereen aan de informatieschermen en wegwijzers tussen de Groenplaats en de busparking te volgen. Voor personen met een handicap zijn er een aantal toegankelijke plaatsen op de busparking. De plaatsen zijn aangeduid met pictogrammen. Een stadsplan is te vinden op www.winterinantwerpen.be

Veiligheid: geen eigen vuurwerk, glasverbod en beter geen grote tassen

Vuurwerk geeft een feestelijk tintje aan het nieuwe jaar. Daarom zullen sommige toeschouwers misschien verleid zijn om zelf mee te doen. Toch is het altijd verboden om in de openbare ruimte lampionnen op te laten, vuurwerk af te steken, voetzoekers te doen knallen of vuur te maken. Dat mag overigens ook niet op privéterrein wanneer de mogelijkheid bestaat dat het terechtkomt in de openbare ruimte.

Bovendien is het tot 31 januari zoals steeds ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken. Wanneer de politie toch mensen met vuurwerk ziet, zal het in beslag genomen worden.

Foto: Photo News

De stad neemt deze maatregelen om de veiligheid van alle aanwezigen te vergroten. De politie zal controleren en beboet iedereen die eigen vuurwerk meebrengt.

Tot slot geldt er ook een glasverbod op de site waar het concert plaatsvindt. Wie graag iets drinkt, kan een drankje kopen op de site zelf. Verder raadt de politie toeschouwers aan om grote tassen of rugzakken thuis te laten en waakzaam te zijn.

Verkeersmaatregelen

Om dit evenement vlot te laten verlopen moet een deel van de Scheldekaaien volledig parkeervrij zijn. Vanaf de Sint-Michielskaai tot de Jordaenskaai kan van 31 december om 14 uur tot 1 januari om 2 uur niet geparkeerd worden. Aan de waterkant wordt vanaf 29 december een doorgang vrijgemaakt voor de hulpdiensten. De eerste 6 meter langs de Schelde worden vanaf dan ook parkeervrij gemaakt vanaf Miniatuurstad tot aan Hangar 19 aan de busparking. De rest van de parking blijft beschikbaar.

Omwille van veiligheid is de Suikerrui van 23 uur tot het einde van het vuurwerk afgesloten tussen de Hoogstraat en de Ernest Van Dijckkaai. Alleen bewoners en bezoekers van de daar gelegen horecazaken krijgen doorgang. Daarnaast zullen de Scheldekaaien vanaf 22 uur tot na de opkuis afgesloten worden voor alle verkeer, vanaf de Scheldestraat tot aan de Brouwersvliet.

De Lijn

Het openbaar vervoer van De Lijn en het doorgaand verkeer op de Scheldekaaien blijven rijden tot 22 uur en worden enkel opgehouden als het voetgangersverkeer op de Scheldekaaien in gevaar wordt gebracht. De chauffeurs van De Lijn worden aangespoord om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De Lijn voorziet de hele nacht lang in extra feestbussen om iedereen veilig van en naar het vuurwerk te brengen.

Ook voor het scheepvaartverkeer geldt een aangepaste regeling.