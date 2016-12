Zoektocht naar bemanningslid na kapseizen vissersboot

Een Belgische vissersboot, de Assanat Z582 uit Zeebrugge, is in de nacht van dinsdag op woensdag gekapseisd voor de kust van het Engelse Dover. Dat bevestigt reder Willy Versluys. Er is op dit moment nog één bemanningslid vermist.

De vissersboot had drie bemanningsleden aan boord. Eén van hen werd met een Engelse reddingshelikopter van het schip gered en naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagmiddag werd een tweede bemanningslid gevonden, zo bevestigt MRCC Oostende. Op dit moment is er nog een grootschalige zoekactie aan de gang naar het derde bemanningslid. Er worden ook een Belgische reddingshelikopter en twee reddingsvaartuigen ingeschakeld.

Het gaat om een boot van reder Willy Versluys. “We hebben voorlopig weinig informatie”, zegt hij. “Er was drie man aan boord. Wat het schip deed kapseizen, weten we voorlopig zelf niet. Een bemanningslid heeft zichzelf kunnen redden door op de romp te klimmen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Versluys die zwaar aangeslagen was door het drama.