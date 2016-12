Inbrekers denken wifi-router te hebben gevonden, maar het blijkt... de bewakingscamera

Barbier Luca Dean Ashbee uit het Engelse Bournemouth is het slachtoffer geworden van een opmerkelijke inbraak. Zondag drongen twee personen zijn zaak binnen om er een buit ter waarde van duizenden Britse pond te maken. Eén probleem voor de inbrekers: ze lieten zich op vrij klungelige wijze opnemen door een bewakingscamera.

Een dag later plaatste Ashbee de beelden op zijn Facebook-profiel. Op de video valt onder meer te zien hoe een van de dieven zich afvraagt wat er zich in een van de glazen kasten bevindt. “Een Bluetooth of wifi-ding zit daarin”, laat de andere weten. Geen verrassing dus dat ze daarbij nietsvermoedend vol met hun gezicht in de cameralens kijken. Enkel het felle licht op de achtergrond zorgt ervoor dat hun gezichten vrij onherkenbaar blijven.

In totaal kwamen de dieven twee keer langs bij de barbier, waarbij ze onder meer werkgereedschap, een iPad en het geld uit de kassa plunderden. De video is intussen al duizenden keren bekeken en gedeeld op sociale media, al is de politie tot op heden op zoek naar de daders.