Australiër ontdekt reusachtige wolfspin in zwembad

Terwijl het kwik in België een duik neemt, geniet Australië volop van zomerse temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden. Inwoners vinden massaal de weg naar hun zwembad om even af te koelen, maar zoals uit deze video blijkt, zijn ze niet altijd alleen. Toen de Australische Luke DW de filter van zijn zwembad wilde controleren, ontdekte hij een ongenodigde gast in het water: een reusachtige wolfspin.

Wolfspinnen verkiezen bosrijk gebied, maar door de hoge temperaturen en de vochtigheid komen ze tevoorschijn om verkoeling te zoeken in de tuin van nietsvermoedende mensen. Tijdens de warme Australische zomer komt het vaak voor dat de spinnen in de nabijheid van water rondhangen en zelfs als ze volledig zijn ondergedompeld is het verkeerd om te denken dat ze dood zijn. Wolfspinnen gebruiken hun harige lichaam om luchtbellen te vangen, waardoor ze onder water kunnen ademhalen.

De familie van wolfspinnen komt wereldwijd voor, ook in Europa, al zijn ze in onze contreien een stuk kleiner. De giftige beet van een Australische wolfspin is niet dodelijk voor mensen, maar kan wel hevige pijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

Het is niet duidelijk waar in Australië deze video werd gemaakt, maar Luke DW, die de beelden op YouTube publiceerde, gaf nog een goede raad mee: “dit is de reden waarom je niet zomaar dingen oppakt in Australië. Het gevaar loert om elke hoek.”