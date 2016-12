Rusland geeft voor het eerst bestaan dopingsysteem toe

Het Russische antidopingagentschap Rusada en het nieuwe hoofd van de Russische antidopingcommissie hebben woensdag voor het eerst (voorzichtig) toegegeven dat er sprake is geweest van bedrog bij dopingcontroles in Rusland. “Er was sprake van een institutionele samenzwering”, zei Anna Antseliovitsj, de huidige baas van Rusada, in een korte reactie tegen de krant The New York Times. Ze zei geschokt te zijn door de onthullingen, maar hield vol dat de Russische regering niet betrokken is geweest bij het dopingsysteem.

Hoofdonderzoeker Richard McLaren had in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA geschreven dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerd dopinggebruik. Er werden ook bewijzen gevonden van fraude bij dopingcontroles tijdens de Winterspelen van Sotsji. Toch ontkenden de Russen tot nu toe alles. “In Rusland is er nooit sprake geweest van een door de staat georganiseerd dopingsysteem noch van ondersteuning, dat is onmogelijk”, zei president Vladimir Poetin vorige week nog.

Poetin richtte in juli wel een nieuwe antidopingcommissie op onder leiding van topofficial Vitali Smirnov. “Voor zover ik kan zien, als voormalig minister van Sport en hoofd van het Russisch olympisch comité, zijn er een heleboel fouten gemaakt”, zegt Smirnov in The New York Times. “We moeten uitzoeken waarom jonge sporters hun heil zochten in doping.”

McLaren zelf reageerde woensdag voorzichtig optimistisch op het feit dat er Russische officials zijn die niet langer zijn conclusies bestrijden. “Maar ze proberen de schade te beperken. Je kunt de feiten op verschillende manieren uitleggen. Het wordt nu een soort woordenstrijd.”