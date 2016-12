Gert Verhulst verloor dit jaar 4 miljoen na oplichting: “Ik laat er mijn slaap niet voor”

Na een druk 2015 waarin hij op zoek ging naar de nieuwe K3, was Gert Verhulst ook dit jaar niet weg te slaan uit de media. Bovendien verloor de Studio 100-baas in één klap 4 miljoen euro door een oplichtingszaak. “Ik laat er mijn slaap niet voor, want ik kan er toch niets aan veranderen”, vertelt hij daar vandaag over in Het Nieuwsblad.

Maarten Stevens (44) werd door Gert Verhulst verantwoordelijk gemaakt voor de financiering voor de projecten van het bedrijf, maar in april werd de man opgepakt. Hij wordt beschuldigd van onder andere diefstal, verduistering en oplichting. “Ik laat er mijn slaap niet voor, want ik kan er toch niets aan veranderen”, blikt Verhulst in de krant terug op de zaak. Of zoals hij tijdens de Nacht van de Televisiesterren zei toen hij een cheque van 15.000 euro overhandigde voor het goede doel: “Ze hebben mij gevraagd om het geld uit te delen, omdat we daar de laatste tijd goed in zijn, naar het schijnt”.

Volgend jaar wil Verhulst zich blijven inzetten voor Studio 100, zal hij nieuwe programma’s presenteren voor VIER en is hij opnieuw aan het werk te zien in ‘Mijn ­Pop-uprestaurant’ op VTM.