Merckx en Forthomme foutloos op eerste dag in Kersttoernooi driebanden Zundert

Eddy Merckx en Roland Forthomme hebben op dag één van het kersttoernooi driebanden in het Nederlandse Zundert een foutloos parcours afgelegd. Beiden wonnen hun eerste twee groepswedstrijden.

Forthomme, vorig jaar verliezend finalist, versloeg in een Belgisch duel Martin Spoormans met 40-27. In zijn tweede wedstrijd in groep A nam hij met overtuigende 40-21 cijfers de maat van de Nederlander Glenn Hofman.

In groep B zette Merckx na een matige wedstrijd de Nederlander Gerwin Valentijn met 40-37 opzij. In een hoogstaand duel met Peter Ceulemans werd het opnieuw 40-37. Merckx lukte na onder meer een reeks van 10 een gemiddelde van 2.222 per beurt. Ceulemans, die een reeks van 9 liet noteren, kwam uit op een gemiddelde van 2.055 per beurt. In zijn eerste wedstrijd, die Ceulemans met 40-21 won van de Fransman Pierre Soumagne, lukte hij een gemiddelde van 2.105 per beurt.

Peter De Backer moest in groep C met 40-21 zijn meerdere erkennen in de Duitser Martin Horn.

Uitslagen groepswedstrijden:

Groep A:

Roland Forthomme (Bel) - Martin Spoormans (Bel) 40-27 (1.600-1.080)

Martin Spoormans (Bel) - Dustin Jäschke (Dui) 40-24 (1.052-0.631)

Roland Forthomme (Bel) - Glenn Hofman (Ned) 40-21 (1.904-1.000)

Groep B:

Eddy Merckx (Bel) - Gerwin Valentijn (Ned) 40-37 (1.212-1.121)

Peter Ceulemans (Bel) - Pierre Soumagne (Fra) 40-21 (2.105-1.105)

Eddy Merckx (Bel) - Peter Ceulemans (Bel) 40-37 (2.222-2.055)

Groep C:

Martin Horn (Dui) - Peter De Backer (Bel) 40-20 (2.000-1.000)