Cristiano Ronaldo verkozen tot Speler van het Jaar op Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo heeft dinsdag zijn prijzenkast opnieuw moeten uitbreiden. Op de zevende editie van de Globe Soccer Awards in Dubai is de Real Madrid-ster uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Fernando Santos, die Portugal naar de Europese titel leidde, werd verkozen tot Coach van het Jaar.

Ronaldo won dit jaar met Real Madrid onder meer de Champions League (na strafschoppen tegen Atlético Madrid). Met Portugal kroonde hij zich in Frankrijk tot Europees kampioen (na verlengingen in de finale tegen het gastland). “Dit was waarschijnlijk het beste jaar tot nu toe”, reageerde Ronaldo in een korte videoboodschap. Twee weken geleden ontving de Portugees voor de vierde keer in zijn carrière de Gouden Bal.

Santos verzekerde zich in Dubai ook van een trofee, nadat hij dit jaar Portugal zijn eerste Europese titel bezorgde. Vorig jaar ging de titel Coach van het Jaar nog naar Marc Wilmots.

Real Madrid kreeg de trofee voor Club van het Jaar. Unai Emery, coach van Paris Saint-Germain, werd gehuldigd voor zijn derde eindzege in de Europa League (met FC Sevilla). Tot slot kreeg de Kameroense aanvaller Samuel Eto’o een trofee voor zijn hele carrière.