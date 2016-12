Primeur: Maand gratis op Antwerpse tram

De Lijn pakt in Antwerpen uit met een Vlaamse primeur: tot eind januari kunt u gratis met een tram op lijn 7 rijden. De openbaarvervoersmaatschappij verhuurt een tram met chauffeur aan de internetbank MeDirect.be.

Als reclamestunt betaalt Medirect.be een maand lang de tickets van passagiers voor een tramstel dat volledig is bekleed met eigen advertenties. Hoeveel De Lijn exact aan de actie verdient, is niet duidelijk, maar zo’n deal kan al snel oplopen in de tienduizenden euro.

De Lijn krijgt ieder jaar bijna een miljard euro aan subsidies, maar moet van de regering ook op zoek naar eigen inkomsten. De vervoermaatschappij onderzoekt nu of soortgelijke vormen van gratis gesponsord vervoer in de toekomst een bron van inkomsten kunnen zijn.

De Lijn is in het verleden ook al op zoek gegaan naar samenwerking met privébedrijven. Toen de vervoermaatschappij in 2012 moest besparen en de nachtbussen in Antwerpen in gevaar kwamen, bood brouwerij De Ko­ninck hulp door het nachtnet een tijdlang in handen te nemen.

Oudejaarsavond

Op oudejaarsavond rijden bussen en trams van De Lijn met een aangepaste dienstregeling. In heel de provincie Antwerpen zullen in de nacht van 31 december 165 chauffeurs klaar staan om reizigers veilig van en naar het feest te brengen. Er rijden trams op acht lijnen uit: lijn 3, 5, 9, 10, 15 en 24. De hele nacht rijden er ook bussen op 21 lijnen. Sommige volgen bestaande trajecten, maar er zijn ook feestbussen die andere bestemmingen aandoen.

Wie tijdens de oudejaarsnacht gebruik wil maken van het openbaar vervoer, betaalt daarvoor drie euro. Voor die prijs reis je onbeperkt van 18 uur ’s avonds tot de volgende dag om middernacht. Tickets zijn nu te koop in alle winkels van De Lijn en op 31 december ook aan de verkoopautomaten en bij de chauffeurs. Wie een abonnement heeft, hoeft geen ticket te kopen.

Gemeentebesturen die een feestbus in hun gemeente willen, betalen De Lijn daarvoor. In ruil krijgen ze tickets die ze vaak met korting verkopen of gratis weggeven. Dit jaar doen 43 Antwerpse gemeenten en districten mee.

Overzicht en kaart van de feestlijnen:

Tramlijnen

3 Merksem - Zwijndrecht

5 Wijnegem - Linkeroever

9 Eksterlaar - Linkeroever

10 Wijnegem - Melkmarkt

15 Boechout - Linkeroever

24 Silsburg - Schoonselhof

Feesttramlijnen

2 Luchtbal - Diamant - Hoboken (enkel richt. Hoboken)

6 Hoboken - Diamant - Luchtbal (enkel richt. Luchtbal)

Buslijnen

290 Antwerpen - Hemiksem - Schelle - Niel

390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol

410 Wijnegem - Schilde - Sint-Antonius

430 Arendonk Grens - Oud Turnhout - Turnhout

450 Poppel - Weelde - Weelde Station - Ravels - Turnhout

620 Antwerpen - Schoten - Brecht - Rijkevorsel - Hoogstraten - Meer

Feestbussen

F1 Mechelen - Duffel - Lier

F2 Mechelen - Rumst - Aartselaar - Antwerpen Groenplaats

F3 Herentals - Noorderwijk - Morkhoven

F4 Turnhout - Kasterlee - Lichtaart - Tielen

F5 Antwerpen - Borsbeek - Wommelgem - Ranst - Broechem

F6 Halle - Sint-Antonius - Westmalle - Oostmalle - Zoersel - Halle

F7 Mechelen - Leest - Hombeek - Nekkerspoel

F8 Waarloos - Lint - Hove - Kontich - Antwerpen

F9 Turnhout - Gierle - Lille - Wechelderzande - Lille - Poederlee - Herentals

F10 Antwerpen - Ekeren Donk - Brasschaat Mariaburg

F11 Wildert - Hoek - Essen - Nieuwmoer - Achterbroek - Kalmthout - Wildert

F12 Antwerpen - Hoevenen - Kapellen - Putte - Stabroek

F13 Antwerpen - Brasschaat - Wuustwezel - Loenhout

F14 Antwerpen - Ekeren - Hoevenen - Stabroek - Berendrecht - Zandvliet

F16 Meerseldreef - Hoogstraten - Merksplas - Rijkevorsel - Beerse - Vosselaar - Turnhout

Alle info op www.delijn.be/oudjaar

Overzichtskaart Feestnet Antwerpen by Jerry Harris on Scribd