Universiteit restaureert twee schilderijen uit Sint-Antoniuskerk

Antwerpen - Begin februari beginnen masterstudenten van de Universiteit Antwerpen met de restauratie en conservatie van twee schilderijen uit de Sint-Antonius van Paduakerk op de Paardenmarkt. De kerkfabriek ontdekte toevallig de historische waarde van de schilderijen.

“De schilderijen hangen al jaren in de gang van de pastorie”, vertelt pastoraal werkster Rita Somers. “Toen we de gang wilden schilderen, hebben we ze van de muur gehaald. We zagen toen tot onze verbazing dat op de achterzijde van een van de werken de tekst ‘Giuseppe Pozzo Da Carlo Maratti’ en het jaartal ‘1722’ geschreven waren.” De kerkfabriek kwam via de dienst Erfgoed van de provincie in contact met de Universiteit Antwerpen. Professor Griet Blanckaert reageerde onmiddellijk enthousiast: “De schilderijen zijn ideaal om ze met onze masterstudenten schilderkunst te restaureren. De slechte staat van de werken biedt heel wat uitdagingen op het vlak van reiniging, herstel en reconstructie.”

Onderzoek moet uitwijzen hoe de schilderijen terecht kwamen in de parochie Sint-Antonius van Padua. “We vermoeden dat ze door een parochiaan werden geschonken”, zegt Somers. “Maar we hebben er het raden naar wanneer en waarom dat gebeurde.”

De restauratiekosten worden geraamd op 7.260 euro. De provincie komt voor 3.630 euro tussen in de kosten. Het kerkbestuur betaalt de rest. De schilderijen worden na de restauratie vermoedelijk opnieuw opgehangen op hun vertrouwde plaats in de gang van de pastorie. “Daar komen ze tot hun recht”, zegt Somers. “We ontvangen veel bezoekers in onze pastorie en die kunnen dan mee genieten van de opgefriste werken.”