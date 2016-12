Man die trampassagier wilde vermoorden weer opgepakt

Zwijndrecht - De twintiger die afgelopen zomer ‘slechts’ een voorwaardelijke straf kreeg voor een laffe steekpartij op de tram, zit opnieuw in de gevangenis. S.Z. (28) uit Zwijndrecht werd opgepakt omdat hij een verplichte psychiatrische opname weigert.

De beelden van de bewakingscamera op tram 5 in Zwijndrecht zijn schokkend. Op 10 december vorig jaar haalde S.Z., zonder iets te zeggen en zonder enige aanleiding, een vissersmes boven en viel hij Mohamed Satti (38) uit Zwijndrecht aan, de passagier die voor hem zat. Satti, die zelf chauffeur is bij De Lijn, werd achteraan in zijn nek geraakt. Na de aanval deinsde Z. achteruit en begon met een tweede mes te zwaaien. Het slachtoffer slaagde erin naar de cabine van de trambestuurder te spurten, die de politie verwittigde.

De rechtbank achtte afgelopen zomer de moordpoging bewezen. “Hij is met twee messen op zak vertrokken met de bedoeling iemand neer te steken”, oordeelde de rechter. De dader handelde naar eigen zeggen uit frustratie door enkele eerdere gedwongen psychiatrische opnames. Hij wilde een statement maken tegenover de maatschappij.

Ondanks de ernst van de feiten moest Z. niet naar de gevangenis. Hij kreeg vijf jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd én de verplichting om zich psychiatrisch te laten behandelen. Het vonnis zorgde voor grote ontsteltenis bij het slachtoffer. “Had ik dan dood moeten zijn?”, vroeg Satti zich na de uitspraak af. “Dit soort straf is waanzin. De voorbedachtheid was bewezen. Hij wilde iemand, mij in dit geval, vermoorden.”

Voorwaarden geschonden

Nu blijkt dat Z. zijn voorwaarden heeft geschonden en opnieuw is aangehouden. De twintiger was door wangedrag na amper twee weken ontslagen uit een psychiatrisch centrum in Sint-Niklaas. In latere gesprekken met de justitie-assistent en de probatiecommissie (die nagaat of een veroordeelde zich daadwerkelijk aan de opgelegde voorwaarden houdt) maakte de man duidelijk dat hij een psychiatrische opname helemaal niet ziet zitten. In opdracht van het Antwerpse parket werd Z. dan vorige week, op 21 december, bij hem thuis in de boeien geslagen.

Z. verscheen gisteren voor de rechtbank in Antwerpen, waar de procureur de herroeping van de probatievoorwaarden eiste. Als de rechtbank op dat verzoek ingaat, wordt de uitgestelde celstraf van vijf jaar omgezet in een effectieve straf. Donderdag valt een beslissing.