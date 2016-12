Deliveroo gaat eigen restaurants bouwen

Deliveroo biedt in Antwerpen, Brussel en Gent een oplossing die almaar populairder is: fietskoeriers brengen restaurantmaaltijden in een halfuur bij mensen thuis. Ook wie niet in een grote stad woont, kan daar binnenkort van profiteren. Deliveroo gaat eigen keukens installeren op plekken waar weinig restaurants zijn.

“Onze drukste dag? Nieuwjaar is er daar zeker een van. Mensen worden rond twee, drie uur wakker en hebben plots zin in een hamburger om de kater weg te krijgen.” Na een dik jaar werking in België begint general manager Mathieu de Lophem van Deliveroo almaar beter de gewoontes van zijn klanten te kennen. “De avond na een lang weekend is het ook altijd heel druk. En tijdens grote voetbalwedstrijden.”

In tegenstelling tot pizzakoeriers bereidt Deliveroo zelf geen maaltijden. Het bedrijf is een soort van bemiddelaar: voor 2,5 euro zendt het een fietskoerier naar een restaurant, die de maaltijd dan aan huis levert.

9,25 euro per uur

Over tien jaar wil Deliveroo in elke stad met zo’n 80.000 inwoners aan de slag zijn. “We groeien met 20 tot 30% per maand. Vooral in Gent en Antwerpen gaat het hard”, zegt De Lophem. Begin 2017 komt er een Waalse en een Vlaamse stad bij. Bovendien wil De Lophem eigen keukens beginnen te installeren. “Deliveroo is daar in verschillende steden mee bezig: wij gaan keukens bouwen in containers of gesloten restaurants, speciaal voor aflevermaaltijden. Het idee is dergelijke keukens in te richten op plekken waar wel vraag is naar maaltijden, maar waar te weinig restaurants zijn. Wij kunnen dat gat dan dichten.” In België denkt hij aan buurten als Anderlecht of Wilrijk. Maar ook elders zijn mogelijkheden.