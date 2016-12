Minister op zoek naar kerstcadeau

De kerstperiode geeft onze toppolitici wat extra tijd om werk te maken van zaken die niet onmiddellijk hoeven te leiden tot steekvlammen in de nationale politiek. Zo kunnen vicepremier Kris Peeters en zijn vrouw eindelijk even intensief op zoek naar een geschikte woning in Antwerpen, die als kerststal kan dienen. Want dat het Peeters menens is met zijn verhuisplannen om CD&V in de stad weer op de kaart te zetten, daar twijfelen we niet meer aan.

De minister uit Puurs heeft nog ruim anderhalf jaar tijd tot de lokale verkiezingen van oktober 2018 om de harten van de Antwerpenaars te veroveren. Hij weet dat zijn plan van aanpak beter moet zijn dan dat van Annemie Turtelboom, die in 2012 de uitdaging aannam om in Antwerpen de kar te trekken voor Open Vld. Dat werd een flop. Turtelboom sneuvelde later ook als Vlaams minister, en haar partij zit nu in Antwerpen zonder munitie. Staatssecretaris Philippe De Backer lijkt weinig zin te hebben om de handschoen op te nemen. Wie doet het dan wel? Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz heeft kwaliteiten, maar is hij bereid tot zo’n kamikaze-operatie in dienst van zijn partij?

Aan de linkerkant van het politieke spectrum in Antwerpen groeien sp.a en Groen stilaan naar elkaar toe. Uit interne peilingen blijkt dat een of andere combinatie van de beide families kan renderen volgens het principe: 1+1=3. Een verbinding van rood en groen zou beter werken dan het faliekant afgelopen experiment van 2012, waarbij sp.a en CD&V met hun Stadslijst botsten op een reactie van walging bij veel van hun trouwe aanhangers. Een alliantie met PVDA is onwaarschijnlijk, omdat die partij te radicale standpunten ventileert. En een toenadering tot CD&V ligt ook niet voor de hand, na alles wat er in het verleden is gebeurd.

Sp.a en Groen: samen willen ze in 2018 een hoopvol verhaal schrijven als alternatief voor het huidige stadsbestuur onder leiding van de N-VA, waarvan ze vinden dat het vooral polariseert en dus niet leidt tot meer gemeenschapsgevoel onder de Antwerpenaren.

Vandaar dat zowel sp.a als Groen nu probeert te rekruteren in de burgerbewegingen, die steeds mondiger en machtiger worden in de stad. Ringland, stRaten-generaal en Ademloos, maar ook vele kleinere initiatieven: het zijn allemaal potentiële stemmen in de aanloop naar 2018. De partijen links van het centrum zijn druk bezig om die stemmen binnen te halen.

De vraag is nu: welke strategie ontwikkelt de N-VA van burgemeester Bart De Wever? Zijn resultaat in 2018 zal een grote invloed hebben op de nationale politiek. Hij heeft dus dringend goede bondgenoten nodig. Waar gaat hij die vinden? Bij de kiezers van het Vlaams Belang?