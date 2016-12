Open Vld zoekt Antwerps kopstuk

Antwerpen - Bij Open Vld in Antwerpen is het nog lang niet duidelijk wie in 2018 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat trekken. De kans dat dit opnieuw Annemie Turtelboom wordt is klein.

De gedoodverfde kandidaat voor die rol is de Antwerpse staatssecretaris Philippe De Backer. Enkele maanden geleden schoof Annemie Turtelboom haar partijgenoot nadrukkelijk naar voren als dé man om de lijst te trekken in Antwerpen.

Maar zover is het nog niet. Dinsdag schreef de krant De Morgen dat Philippe De Backer niet langer interesse zou hebben om de liberale lijst te trekken. Volgens sommige van zijn partijgenoten zou hij weinig zin hebben om tussen de clash tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) in te gaan staan.

Geen commentaar

Philippe De Backer is schaars met zijn commentaar, om niet te zeggen dat hij de lippen stijf op elkaar houdt. “Ik ga hier niets op zeggen. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg”, reageerde hij gisteren.

Het lijkt erop dat De Backer nog niet helemaal uit beeld is om de lijst te trekken in 2018, maar dat de animo niet groot is.

Ondertussen zit Open Vld wel met een probleem in Antwerpen. De kopstukken voor N-VA en CD&V zijn bekend. En ook de linkse oppositie plant ieder voor zich of samen een offensief voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen.

Turtelboom en Marinower

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen schoven de liberalen hun boegbeeld Annemie Turtelboom naar voren. Die moest daarvoor van Puurs naar Antwerpen verhuizen. Een echt succes werd dat niet.

Behalve Turtelboom heeft de partij in Antwerpen met Claude Marinower nog een schepen in het bestuur. Maar verder dan deze twee gaat de liberale aanwezigheid op het stadhuis niet.