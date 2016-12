Bas Birker speelt Sportpaleis plat...voor 200 fans

Wat hebben Clouseau, Dimitri Vegas & Like Mike en Bas Birker met elkaar gemeen? Ze spelen allemaal het Sportpaleis plat. Al trapt de Antwerps-Nederlandse comedian zijn stadiontournee eerder bescheiden af. Tweehonderd fans verzamelen dinsdagmiddag op het middenplein voor de legezaalshow Sowieso.

“Ik ga hieraan failliet”, bekent Birker. “Nee grapje. Ik ben het Sportpaleis enorm dankbaar dat ik deze kans krijg. Gelukkig betaal ik niet de volle pot, het is zeg maar een vriendendienst van goede buren.” De comedian ruilde Nederland in voor Antwerpen, en woont al jaren in Merksem. “Op exact één kilometer en honderd meter van het Sportpaleis. Met de fiets de brug over en ik ben thuis.”

Birker deed ook enkele zaalverbouwingen. Niet omwille van een opspelend ego, maar uit pure noodzaak. Hij speelt de show twee keer voor tweehonderd man. In het immense Sportpaleis verzinkt zo’n groep natuurlijk in het niets. Daarom installeert de comedian op het middenplein een knus theater in de vorm van een kubus. Het doet denken aan de constructies waarin megalomane popsterren neerdalen uit de nok. Wat op een gegeven moment gebeurt, wanneer een verdwaalde snipper confetti neerdwarrelt. “Hier fladdert een stukje Dimitri Vegas naar beneden”, grapt Birker.

Ook in een paleis blijft Birker de keizer van de improvisatie. “In Sowieso speel ik voortdurend op het publiek in. De toeschouwers maken integraal deel uit van de show. We nemen beide voorstellingen op voor mijn nieuwe dvd, noem het gerust mijn egodocumentje. (lacht) Hopelijk vindt mijn show opnieuw de weg naar televisie. Mijn natte droom is natuurlijk dat ze beide shows tegelijkertijd uitzenden op twee verschillende zenders, dan is er geen ontkomen aan Bas Birker”, lacht Birker.

Lees het volledige verslag woensdag in Gazet van Antwerpen

www.kutkomiek.nl