Jaaroverzicht. Deze artikels uit de Kempen werden het meest gelezen in 2016

Turnhout - Welke verhalen uit de regio hebben u het meest beroerd het voorbije jaar. Hieronder vindt u de 10 artikels uit de Kempen die het meest werden aangeklikt op GVA.be. Daarbij heel wat droevig nieuws, maar het meest gelezen artikel was het mooie verhaal van het briefje van 10 euro.

Briefje van 10 euro aan boom bezorgt jonge vrouw kerstavond van haar leven

Het kerstsprookje in een bos in Arendonk is afgelopen met een happy end. Liesbeth Russel stak een briefje van 10 euro in een plastic mapje en prikte het met een duimspijker tegen een boom in het bos bij haar in de buurt. “Voor iemand die het geld beter kan gebruiken dan ik”, schreef ze erbij. Hoewel het geld er zomaar voor het grijpen hing, bleek niemand aanstalten te maken om de mini-jackpot te verzilveren. Integendeel. Lees meer.

Foto: ema

Homejackers takelen zeventigers zwaar toe: Knipten met tang in onze vingers

Twee brutale homejackers takelden Jef Van Hoeck (73) en zijn vrouw Madeleine Melis (72) zwaar toe in hun woning in Vosselaar. De gemaskerde daders sloegen en martelden het koppel een half uur lang. Lees meer.

16-jarige uit Grobbendonk sterft na aankomst 10 Miles

De 31ste editie van de Antwerp 10 Miles & Marathon eindigde in mineur. Kevin A., een 16-jarige jongen uit Grobbendonk, zakte enkele meters na de finish van de 10 Miles in elkaar. In de loop van de avond stierf hij in het ziekenhuis. Lees meer.

Foto: rr

Ouders mishandeld babymeisje “Lielly hoeft niet meer te lijden”

De zusjes Lielly en Letty werden begin mei weggehaald bij een babysittersduo in de Kongostraat in Turnhout. Kjell C. (38) en zijn vriendin Ylva K. (36) hadden de tweeling lelijk toegetakeld. Lielly was er het ergst aan toe. Bij haar werden onder meer een schedelbreuk en een hersenbloeding vastgesteld. Het meisje belandde in coma. Daar is ze niet meer uit ontwaakt. Lees meer.

Autopsie op lichaam teruggevonden Marc De Bonte

Na twintig bange dagen kwam er een einde aan de onzekerheid bij de familie en vrienden van Marc de Bonte uit Kasterlee. Het lichaam van de verdwenen kickbokser werd gevonden in een kanaal in het Nederlandse Oirschot. Marc de Bonte verdween in de nacht van vrijdag 4 november op zaterdag 5 november spoorloos nadat hij op een feestje van zijn sportschool in Bladel was geweest. Lees meer.

Eerst moeder vermoord, dan met kind gevlucht

De 32-jarige Melissa Mauriën uit Noorderwijk bij Herentals kwam om het leven tijdens een echtelijke ruzie met haar man, Sven V.R. (34). De echtgenoot vluchtte met hun 3 jaar oude dochtertje naar familie in Doornik, waar hij door de politie werd opgepakt. Lees meer.

Foto: rr

Drama: drie doden en twee zwaargewonden bij frontale botsing

Op de Gestelsesteenweg in Itegem gebeurde eind juli een zwaar ongeval. Een 25-jarige bestuurder reed te snel, ging uit de bocht, botste frontaal op een auto op het andere rijvak en overleefde de klap niet. In de andere wagen vielen twee dodelijke slachtoffers en twee zwaargewonden. Lees meer.

Foto: Hans Otten

Spoor van wateroverlast in de Kempen, ook Malle krijgt volle lading

Eind mei trok noodweer een spoor van wateroverlast over de Kempen. De grootste hinder was er in Mol, Turnhout en Merksplas. Malle kreeg het ook zwaar te verduren. Lees meer.

Caféklant doodgestoken na halloweenfuif: “Hij wilde dat meisje alleen maar helpen”

In een café in de Corbiestraat in Mol brak ruzie uit tussen klanten. Daarbij werd een mes bovengehaald. De 28-jarige Johnny Hensen uit Neerpelt kreeg meerdere messteken en overleed ter plaatse. De vermoedelijke dader, eveneens een 28-jarige man en geen onbekende voor het gerecht, werd aangehouden op verdenking van doodslag. Lees meer.

Rellen Merksplas: Nog nooit zo’n opstand gezien

In de gevangenis van Merksplas brak in mei een zware opstand uit. In totaal 170 gevangenen weigerden na de avondwandeling naar hun cel te gaan. Er werd brand gesticht op verschillende plaatsen, en ruiten en meubilair werden stukgegooid. Lees meer.