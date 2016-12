Ex-Rode Duivel Faris Haroun: “Als Antwerp naast de titel pakt, heeft het gefaald”

Faris Haroun is dinsdagochtend met Antwerp op stage vertrokken naar het Spaanse Murcia. De nog altijd maar 31-jarige middenvelder verliet reeksgenoot Cercle Brugge en ondertekende in Deurne-Noord een contract voor 2,5 seizoenen. De ex-Rode Duivel - hij verzamelde zes caps - is de eerste (en enige?) grote wintertransfer van de Great Old en beseft maar al te goed waarom uitgerekend hij naar de Bosuil werd gehaald. “Als Antwerp naast de titel pakt, heeft het gefaald.”

Het is allemaal heel snel gegaan, Faris. Maandagochtend was je nog speler van Cercle, een dag later zat je als Antwerpspeler op het vliegtuig richting Spanje.

“Ik had niet verwacht dat ik in de ...